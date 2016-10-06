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لمحة-المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا

Thu Oct 6, 2016 12:31pm GMT
 
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1225 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند 5631.3 نقطة.

* قيمة التداول بلغت 3.03 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* مؤشر البنوك يقفز 1.05 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية بدأت في التحسن وأعطت إشارات للشراء.

* أسهم سامبا تغلق مرتفعة 4.7 بالمئة والأهلي التجاري 3.2 بالمئة والكهرباء 6.9 بالمئة والاتصالات السعودية 2.4 بالمئة وتصنيع أربعة بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 1.9 بالمئة والراجحي 0.5 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وصافولا 0.9 بالمئة والحكير 3.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 