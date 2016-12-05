تراجع بورصات الخليج مع تأثير استفتاء إيطاليا سلبا على معنويات الأسواق العالمية

دبي 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجعت بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع سعي المستثمرين لجني الأرباح على خلفية الارتفاعات المسجلة في الأسابيع القليلة الماضية عقب تدهور المعنويات في الأسواق العالمية بسبب رفض إصلاحات دستورية في استفتاء أجرته إيطاليا.

وانخفض اليورو إلى أدني مستوى له في 20 شهرا ويتخلي المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة بعد أن قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إنه سيستقيل عقب هزيمته فى الاستفتاء مما قد يزعزع النظام المصرفي في ثالث أكبر اقتصاد أوروبي.

وتراجع المؤشر السعودي واحدا في المئة بعد 70 دقيقة من بدء التداولات مع انخفاض أسهم جميع شركات البتروكيماويات المدرجة وعددها 14 شركة ماعدا واحد. وهبطت أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 1.5 في المئة.

وتعافت معظم أسهم البتروكيماويات بقوة على مدى الأسابيع القليلة الماضية ويجري تداولها قرب قيمها العادلة وفق تقديرات المحللين.

وبالمثل انخفض مؤشر فرعي لقطاع المصارف السعودي 0.9 في المئة. وتراجعت جميع أسهم البنوك الكبري مع انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.2 في المئة.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.1 في المئة مدفوعا بعمليات جني للأرباح في أسهم بعض الشركات الكبري والتي ارتفعت بقوة في اليوم السابق. وهبط سهم اعمار العقارية 0.4 في المئة.

لكن بعض أسهم الشركات الأصغر حجما أبدت مرونة مع ارتفاع سهم دريك آند سكل للإنشاءات 2.5 في المئة وسط تداولات كثيفة. وقفز سهم ديار للتنمية العقارية 3.9 في المئة بعد أن قالت الشركة إنها تعرض عائدا مضمونا يبلغ 14 في المئة على المستثمرين في أحد مشروعاتها السكنية الفاخرة في دبي.