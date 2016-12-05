لمحة-المؤشر السعودي يغلق متراجعا بعد صعود ثلاث جلسات
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.34 بالمئة عند 7106.22 نقطة.
* المؤشر عكس اتجاهه بعد صعود دام ثلاث جلسات متتالية.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية قد تعطي إشارات للبيع على المدى القريب.
* الرياض المالية تقول المؤشر قد يشهد تقلبات حادة مع ارتفاع احتمالية التصحيح.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 1.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.3 بالمئة وصافولا 3.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة وجرير 1.8 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية تغلق مرتفعة 1.05 بالمئة ومعادن 1.3 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والسعودية للكهرباء ودار الأركان 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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