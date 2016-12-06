لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0708 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة إلى 7118.3 نقطة.
* الرياض المالية: الانتعاش الأخير للمؤشر فقد قوته.
* الرياض المالية: المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع ومن المتوقع ارتفاع حدة التذبذب.
* أسهم المتقدمة تقفز 2.3 بالمئة بعد إعلانها الاستحواذ على حصة تقل قليلا عن ستة بالمئة في تصنيع.
* أسهم كيان ترتفع 1.14 بالمئة والأهلي التجاري 0.2 بالمئة والصحراء 1.2 بالمئة وينساب 0.5 بالمئة.
* أسهم ساب تنخفض 1.2 بالمئة والعربي الوطني 1.4 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة وسافكو 0.3 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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