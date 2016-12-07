لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا بفعل جني الأرباح
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* المؤشر السعودي ينخفض 0.43 بالمئة إلى 7124.10 نقطة.
* مؤشر البتروكيماويات يخسر 1.3 بالمئة.
* الرياض المالية قالت في تقرير اليوم إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع وتوقعت حركة تصحيح للمؤشر.
* أسهم سابك تنخفض 1.6 بالمئة والراجحي 0.8 بالمئة والكهرباء 2.8 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة وسافكو 1.6 بالمئة.
* أسهم إعمار المدينة الاقتصادية ترتفع 2.9 بالمئة والصحراء 1.5 بالمئة وبنك الرياض 0.4 بالمئة وساكو 8.1 بالمئة والتعاونية 1.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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