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لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.1% عند 7118 نقطة

Thu Dec 8, 2016 12:21pm GMT
 
[-] نص [+]

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.1 بالمئة عند 7118 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يشهد حركة تصحيح.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع.

* أسهم سابك تغلق منخفضة 0.8 بالمئة وصافولا 1.8 بالمئة ومعادن 0.7 بالمئة والعثيم 3.6 بالمئة والطيار 1.4 بالمئة.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.4 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.8 بالمئة واسمنت اليمامة 2.9 بالمئة والاسمنت السعودية 0.7 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
 