لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا مدعوما بمكاسب البتروكيماويات

* مؤشر البتروكيماويات يقفز 2.09 بالمئة بعدما توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها أمس السبت إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق.