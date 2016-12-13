لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا بفعل عمليات جني أرباح
0719 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.31 بالمئة إلى 7140.10 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشر يتعرض لضغوط مع جني المستثمرين للأرباح.
* الرياض المالية تقول الاتجاه الصاعد على وشك الانتهاء والمؤشرات الفنية لا تزال متراجعة وتعطي إشارات للبيع.
* أسهم سابك تنخفض 0.5 بالمئة والأهلي التجاري والسعودي الفرنسي 0.7 بالمئة والاسمنت السعودية 1.8 بالمئة وجرير 1.2 بالمئة.
* أسهم جبل عمر ترتفع 0.3 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة ومكة للتعمير والبحري 0.5 بالمئة واسمنت ينبع 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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