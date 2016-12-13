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لمحة -عمليات جني أرباح تدفع المؤشر السعودي للنزول بنهاية التعاملات

Tue Dec 13, 2016 12:44pm GMT
 
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1232 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.75 بالمئة عند 7108.4 نقطة.

* مؤشر البتروكيماويات يخسر 1.1 بالمئة.

* نزول 134 سهما بين 170 سهما جرى التداول عليها وصعود 27 سهما فقط واستقرار تسعة آخرين.

* عمليات جني أرباح على الاسهم القيادية للاستفادة من المكاسب التي حققها المؤشر مؤخرا.

* الرياض المالية تقول الاتجاه الصاعد أوشك على الانتهاء والمؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.

* أسهم معادن تنخفض 2.8 بالمئة والأهلي التجاري 1.4 بالمئة وسابك 0.5 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 5.11 بالمئة وجرير 2.7 بالمئة.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وجبل عمر 0.3 بالمئة والاسمنت السعودية 0.7 بالمئة وبنك الجزيرة 1.1 بالمئة وساب 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
 