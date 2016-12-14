لمحة-أسهم البتروكيماويات تهبط ببورصة السعودية صباحا
0708 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.14% إلى 7098.25 نقطة.
* أسهم المتقدمة للبتروكيماويات تتراجع 0.23% وكيان 0.56% وبترورابغ 0.41% وارتفاع سابك 0.26% وسبكيم 0.3%.
* أسعار النفط تتراجع عند اغلاق أمس عن معظم مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة لتغلق بلا تغير يذكر مع تضرر التأييد لخطة أوبك لخفض الانتاج من تقديرات وكالة الطاقة الدولية لحجم انتاج دول المنظمة حاليا
* يتوقع مصرفيون ومحللون واقتصاديون بارزون أن تكشف الرياض عن موازنة 2017 خلال أسبوعين وأن تعلن خلالها تحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.
* أسهم الراجحي تنزل 0.4% وموبايلي 0.8% واستقرار زين وبنك الرياض وينساب وصافولا والمراعي.
* مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تطلق الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية الذي يحمل شعار "ثقة وأمان" لتوثيق عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
* (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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