لمحة -أسهم البتروكيماويات تهبط بالبورصة السعودية صباحا
* المؤشر السعودي يتراجع 0.11 بالمئة إلى 7058.3 نقطة.
* أسهم سابك تنزل 1.1 بالمئة وينساب 0.2 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 1.14 بالمئة وكيان 2.3 بالمئة وبترورابغ والحكير 1.7 بالمئة.
* أسعار النفط مستقرة اليوم الخميس وسط توقعات بشح وشيك في السوق عام 2017 بسبب تخفيضات الإنتاج المزمعة بقيادة أوبك وروسيا وذلك بعد تراجعات حادة في وقت سابق إثر رفع الفائدة الأمريكية أمس الأربعاء الذي أدى إلى نزوح المستثمرين عن السلع الأولية.
* أسهم بنك الرياض تصعد 0.44 بالمئة وبنك الجزيرة 1.8 بالمئة والراجحي 1.2 بالمئة واستقرار سامبا وتراجع صافولا 0.5 بالمئة والمراعي 0.96 بالمئة وزين 1.9 بالمئة.
* مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أعلنت الليلة الماضية رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 25 نقطة أساس إلى 0.75 بالمئة بينما أبقت سعر فائدة إعادة الشراء بلا تغيير. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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