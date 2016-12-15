لمحة -أسهم البتروكيماويات تهبط بالبورصة السعودية صباحا

* أسعار النفط مستقرة اليوم الخميس وسط توقعات بشح وشيك في السوق عام 2017 بسبب تخفيضات الإنتاج المزمعة بقيادة أوبك وروسيا وذلك بعد تراجعات حادة في وقت سابق إثر رفع الفائدة الأمريكية أمس الأربعاء الذي أدى إلى نزوح المستثمرين عن السلع الأولية.