لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا والبحري يقفز بعد إعلان توزيعات

* الرياض المالية تقول إن التعافي الذي يشهده المؤشر حاليا قصير المدى والمؤشرات الفنية تحافظ على تراجعها.

* شركة الاتصالات السعودية تقول إن مجلس إدارتها وافق على شراء حصة عشرة بالمئة في شركة كريم لخدمات نقل الركاب مقابل 100 مليون دولار أو ما يعادل 375 مليون ريال سعودي.