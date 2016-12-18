لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا والبحري يقفز بعد إعلان توزيعات
0739 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.44 بالمئة عند 7122 نقطة.
* مؤشر البتروكيماويات يقفز واحدا بالمئة.
* الرياض المالية تقول إن التعافي الذي يشهده المؤشر حاليا قصير المدى والمؤشرات الفنية تحافظ على تراجعها.
* أسهم سابك ترتفع 0.5 بالمئة والصحراء 4.5 بالمئة والطيار 4.15 بالمئة والكهرباء 1.01 بالمئة وجبل عمر 0.3 بالمئة.
* شركة الاتصالات السعودية تقول إن مجلس إدارتها وافق على شراء حصة عشرة بالمئة في شركة كريم لخدمات نقل الركاب مقابل 100 مليون دولار أو ما يعادل 375 مليون ريال سعودي.
* أسهم البحري تقفز 2.2 بالمئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 2.5 ريال للسهم أرباحا عن 2016.
* أسهم الراجحي والمراعي تتراجع 0.4 بالمئة والسعودي للاستثمار وبنك الجزيرة 0.7 بالمئة واسمنت الجنوبية 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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