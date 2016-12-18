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لمحة-مكاسب البتركيماويات تدفع المؤشر السعودي للإغلاق على ارتفاع

Sun Dec 18, 2016 1:25pm GMT
 
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1244 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.7 بالمئة عند 7137.6 نقطة.

* مؤشر البتروكيماويات يقفز 1.6 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشر يشهد ارتفاعا قصير المدى والمؤشرات الفنية لا تزال متراجعة.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 0.8 بالمئة وسافكو 3.3 بالمئة والكهرباء 2.8 بالمئة والصحراء للبتروكيماويات 7.1 بالمئة ومعادن 2.11 بالمئة.

* سابك أعلنت بعد إغلاق السوق أنها أوصت بتوزيع ريالين للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني وهو ما يقارن مع ثلاثة ريالات للسهم عن الفترة المقابلة من 2015.

* أسهم البحري ترتفع 1.5 بالمئة بعد توصية بتوزيع 2.5 ريال للسهم ارباحا نقدية عن 2016.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.8 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة وبنك الرياض والمراعي 0.4 بالمئة وبنك الجزيرة 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 