لمحة -خسائر البتروكيماويات تدفع المؤشر السعودي للنزول
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.85 بالمئة عند 7076.9 نقطة.
* مؤشر البتروكيماويات يهبط 2.4 بالمئة.
* الرياض المالية توقعت انتهاء التعافي الذي شهده المؤشر في الجلسات المنصرمة.
* أسهم سابك تغلق منخفضة 3.7 بالمئة بعد توصية بتوزيع أرباح أقل من مثيلتها في العام السابق.
* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 1.4 بالمئة وينساب 2.9 بالمئة وكيان 3.3 بالمئة ومعادن 1.8 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.5 بالمئة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة والكهرباء 1.7 بالمئة وسبكيم 1.8 بالمئة وبنك الرياض والمراعي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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