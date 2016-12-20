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لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Tue Dec 20, 2016 7:38am GMT
 
[-] نص [+]

0731 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.5 بالمئة إلى 7043.11 نقطة.

* الرياض المالية تقول مرحة تصحيح المؤشر ربما تكون قد اكتملت لكن المؤشرات الفنية لا تزال محايدة إلى سلبية.

* الرياض المالية تقول المؤشر سيواجه مقاومة قوية عند 7225 - 7350 نقطة في حال صعوده.

* أسهم سابك تنخفض 0.5 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وساب 1.8 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.15 بالمئة.

* أسهم موبايلي تقفز 2.4 بالمئة بعد الحصول على تمويل بقيمة ملياري ريال من مصرف الإنماء لأجل عشر سنوات.

* أسهم الكهرباء ترتفع 0.9 بالمئة والاتصالات 0.3 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة وزين السعودية 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 