لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.65 بالمئة عند 7031.11 نقطة.
* الرياض المالية قالت إن المؤشر سيواجه مقاومة قوية عند 7225 - 7350 في حال صعوده.
* أسهم الأهلي التجاري وجرير تنخفض 2.2 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.15 بالمئة وسافكو 1.3 بالمئة.
* أسهم موبايلي ترتفع 1.6 بالمئة بعد الحصول على تمويل بملياري ريال من مصرف الإنماء.
* أسهم سابك ترتفع 0.3 بالمئة والعربي الوطني 1.2 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.1 بالمئة وبنك الرياض 0.4 بالمئة والكهرباء 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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