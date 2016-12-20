مصرف الإنماء السعودي يوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن 2016

الرياض 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصرف الإنماء السعودي في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 0.5 ريال (0.13 دولار) أرباحا نقدية عن عام 2016.

وأضاف البنك أن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة الذي سيحدد لاحقا.

وتماثل هذه التوزيعات أرباحا نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم وزعها البنك عن 2015.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق تابعة للحكومة حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال.

والصناديق الثلاثة هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.