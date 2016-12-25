لمحة-المؤشر السعودي يغلق عند أعلى مستوى في عام بعد إعلان ميزانية 2017
1235 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.5 بالمئة عند 7191 نقطة.
* المؤشر يسجل أعلى مستوى منذ السادس من ديسمبر كانون الأول 2015.
* قيم التداول بلغت 5.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* مؤشر البنوك يقفز 1.1 بالمئة والبتروكيماويات 2.2 بالمئة.
* صعود 158 سهما بين 171 سهما جرى التداول عليها وتراجع خمسة أسهم واستقرار ثمانية آخرين.
* المملكة أعلنت عن ميزانية شملت توسعا في الإنفاق وتوقعات بزيادة الإيرادات غير النفطية بدعم من رفع أسعار الطاقة المحلية ورسوم.
* شركات البتروكيماويات لن تشهد زيادة في أسعار الغاز واللقيم قبل عام 2019.
* أسهم الكهرباء تغلق مرتفعة 8.7 بالمئة وسابك 1.1 بالمئة وينساب 5.8 بالمئة وكيان 6.4 بالمئة وسامبا 2.2 بالمئة والأهلي التجاري 1.9 بالمئة.
* أسهم موبايلي والخطوط السعودية للتموين تغلق منخفضة 0.2 بالمئة والبنك الأول 0.4 بالمئة وسدافكو 1.8 بالمئة وهرفي 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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