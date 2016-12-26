لمحة-تقلبات ضيقة النطاق للمؤشر السعودي صباحا
0738 جمت -
* المؤشر السعودي يشهد تقلبات في نطاق ضيق جدا صعودا وهبوطا منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين.
* المؤشر خسر 0.01 بالمئة بحلول الساعة 0738 نقطة قبل أن يتحول إلى الصعود 0.1 بالمئة في الساعة 0740 بتوقيت جرينتش إلى 7193.7 نقطة.
* المؤشر سجل أمس أعلى مستوى في عام مع تفاؤل المتعاملين بميزانية 2017.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تظهر تحسنا لكنها عكست اتجاهها قبل أن تدخل مناطق المبالغة في البيع.
* الرياض المالية تقول المؤشر يتعرض لاختبار ما إذا كان بإمكانه الصمود فوق مستوى المقاومة 7225 - 7360 نقطة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة السعودي الفرنسي 0.7 بالمئة والعربي الوطني 1.14 بالمئة وتصنيع 1.2 بالمئة.
* أسهم سامبا تنخفض 0.8 بالمئة وصافولا واحدا بالمئة وينساب وبنك الرياض 0.9 بالمئة وكيان 1.1 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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