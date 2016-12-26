لمحة-تقلبات ضيقة النطاق للمؤشر السعودي صباحا

0738 جمت -

* المؤشر السعودي يشهد تقلبات في نطاق ضيق جدا صعودا وهبوطا منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين.

* المؤشر خسر 0.01 بالمئة بحلول الساعة 0738 نقطة قبل أن يتحول إلى الصعود 0.1 بالمئة في الساعة 0740 بتوقيت جرينتش إلى 7193.7 نقطة.

* المؤشر سجل أمس أعلى مستوى في عام مع تفاؤل المتعاملين بميزانية 2017.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تظهر تحسنا لكنها عكست اتجاهها قبل أن تدخل مناطق المبالغة في البيع.

* الرياض المالية تقول المؤشر يتعرض لاختبار ما إذا كان بإمكانه الصمود فوق مستوى المقاومة 7225 - 7360 نقطة.

* ‭ ‬أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة السعودي الفرنسي 0.7 بالمئة والعربي الوطني 1.14 بالمئة وتصنيع 1.2 بالمئة.