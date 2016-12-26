لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا بعد زخم الميزانية
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.34 بالمئة عند 7166.4 نقطة.
* المؤشر أنهى تعاملات الأمس عند أعلى مستوى في عام عند 7191 نقطة واقترب من مستوى مقاومة فني عند 7235 نقطة مع تفاؤل المتعاملين بتوسع الحكومة في الإنفاق خلال 2017.
* الرياض المالية تقول الاختيار أمام المؤشر سيكون إمكانية صموده فوق مستوى 7225-7360 نقطة.
* أسهم تصنيع تغلق مرتفعة 2.9 بالمئة وسامبا 0.4 بالمئة وزين 3.03 بالمئة والأهلي التجاري 0.2 بالمئة والمملكة 2.9 بالمئة.
* أسهم الكهرباء تغلق منخفضة 2.6 بالمئة مع جني المتعاملين للأرباح بعد ارتفاعه بقوة أمس في أعقاب إعلان الحكومة خطة لزيادة أسعار الطاقة.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.4 بالمئة وجبل عمر 0.7 بالمئة وكيان 2.7 بالمئة ومعادن 1.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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