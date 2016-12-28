لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0729 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.20 بالمئة إلى 7271.6 نقطة.
* المؤشر سجل خلال الجلسات المنصرمة أعلى مستوى في 13 شهرا.
* الرياض المالية تقول المؤشر قد يشهد مزيدا من الارتفاع بفعل الزخم في السوق.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية أصبحت في مناطق المبالغة في الشراء مما يعد مصدرا للقلق.
* أسهم سابك تفتح مرتفعة 0.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.9 بالمئة وسبكيم 2.15 بالمئة وجرير 1.1 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة.
* أسهم جبل عمر والاتصالات السعودية تنخفض 0.3 بالمئة وصافولا 0.7 بالمئة وسامبا 0.4 بالمئة وساب 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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