لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* الرياض المالية تقول المتعاملون يجنون الأرباح بعدما لامس المؤشر أعلى مستوى في 13 شهرا.

* الرياض المالية تقول المؤشر فقد بعض الزخم ودخل منطقة مقاومة بين 6225-7360 نقطة وهو ما قد يحد من ارتفاعه.