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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Thu Dec 29, 2016 7:38am GMT
 
[-] نص [+]

0729 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.30 بالمئة إلى 7219.2 نقطة.

* الرياض المالية تقول المتعاملون يجنون الأرباح بعدما لامس المؤشر أعلى مستوى في 13 شهرا.

* الرياض المالية تقول المؤشر فقد بعض الزخم ودخل منطقة مقاومة بين 6225-7360 نقطة وهو ما قد يحد من ارتفاعه.

* أسهم سابك تنخفض 0.8 بالمئة والكهرباء 0.7 بالمئة وكيان 1.12 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وجبل عمر 0.3 بالمئة.

* أسهم سامبا ترتفع 0.4 بالمئة وينساب 0.5 بالمئة وسافكو 0.3 بالمئة والطيار 0.8 بالمئة والسعودي للاستثمار 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 