لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0729 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.30 بالمئة إلى 7219.2 نقطة.
* الرياض المالية تقول المتعاملون يجنون الأرباح بعدما لامس المؤشر أعلى مستوى في 13 شهرا.
* الرياض المالية تقول المؤشر فقد بعض الزخم ودخل منطقة مقاومة بين 6225-7360 نقطة وهو ما قد يحد من ارتفاعه.
* أسهم سابك تنخفض 0.8 بالمئة والكهرباء 0.7 بالمئة وكيان 1.12 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وجبل عمر 0.3 بالمئة.
* أسهم سامبا ترتفع 0.4 بالمئة وينساب 0.5 بالمئة وسافكو 0.3 بالمئة والطيار 0.8 بالمئة والسعودي للاستثمار 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.