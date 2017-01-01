Fri 4 Aug 2017 | 5:52 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يستهل تعاملات 2017 على ارتفاع طفيف

Sun Jan 1, 2017 7:28am GMT
 
[-] نص [+]

* المؤشر السعودي يستهل تعاملات 2017 على ارتفاع طفيف 0.2 بالمئة عند 7231.2 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تظهر علامات ضعف مما يشير إلى محدودية الاتجاه الصاعد.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر دخل منطقة مقاومة قوية عند 7225-7360 نقطة مما قد يحد من تقدمه.

* أسهم تصنيع ترتفع 1.15 بالمئة والبحري 1.6 بالمئة وينساب والمتقدمة 0.9 بالمئة والكهرباء 0.4 بالمئة.

* أسهم دار الأركان تنخفض 0.8 بالمئة وبنك البلاد 0.5 بالمئة وبتروكيم 1.2 بالمئة وطيبة القابضة 0.5 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
 