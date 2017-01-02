لمحة -بورصة السعودية تتراجع صباحا
0715 جمت -
* تراجع المؤشر السعودي 0.03% إلى 7235.6 نقطة بعد أن كان مرتفعا في أول عشر دقائق من جلسة اليوم الاثنين.
* أسهم مصرف الإنماء تتراجع 0.3% وبنك البلاد وينساب 0.5% وكيان 1.12% وبترورابغ 0.42% وصافولا 0.24% وزين 0.6%.
* الرياض المالية تقول في مذكرة بحثية اليوم إن هناك اشارات بيع في السوق.
* الرياض المالية توصي بالحذر وتؤكد على أن مستويات دعم المؤشر خلال جلسة اليوم عند 7125-7200 نقطة ومستويات المقاومة بين 7275 و7350 نقطة.
* أسهم الراجحي تكسب 0.4% وبنك الجزيرة 0.35% وسبكيم 0.5% واستقرار المراعي وسابك وتراجع سامبا 0.4%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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