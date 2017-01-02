لمحة -بورصة السعودية تتراجع صباحا

0715 جمت -

* تراجع المؤشر السعودي 0.03% إلى 7235.6 نقطة بعد أن كان مرتفعا في أول عشر دقائق من جلسة اليوم الاثنين.

* أسهم مصرف الإنماء تتراجع 0.3% وبنك البلاد وينساب 0.5% وكيان 1.12% وبترورابغ 0.42% وصافولا 0.24% وزين 0.6%.

* الرياض المالية تقول في مذكرة بحثية اليوم إن هناك اشارات بيع في السوق.

* الرياض المالية توصي بالحذر وتؤكد على أن مستويات دعم المؤشر خلال جلسة اليوم عند 7125-7200 نقطة ومستويات المقاومة بين 7275 و7350 نقطة.