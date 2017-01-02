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لمحة-المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف

Mon Jan 2, 2017 12:45pm GMT
 
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1236 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.13 بالمئة عند 7247.3 نقطة.

* قيم التداول بلغت 5.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة وتحافظ على إشارات البيع.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.8 بالمئة وصافولا 3.2 بالمئة والاتصالات السعودية 1.7 بالمئة والمتقدمة 2.8 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 3.8 بالمئة.

* أسهم سامبا والسعودي الفرنسي تغلق منخفضة 1.2 بالمئة وسافكو 1.6 بالمئة وجبل عمر 0.3 بالمئة وساب 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 