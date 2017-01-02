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اسمنت اليمامة السعودية تحصل على تمويل بقيمة مليار ريال لإنشاء مصنع جديد

Mon Jan 2, 2017 2:15pm GMT
 
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الرياض 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة اسمنت اليمامة السعودية في بيان اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا مع البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية للحصول على تمويل بقيمة مليار ريال (266.6 مليون دولار) لإنشاء مصنع جديد.

كانت الشركة وقعت في نوفمبر تشرين الثاني 2015 اتفاقا مع تيسن كروب الألمانية لإنشاء مصنع جديد بخطي إنتاج بتكلفة تقارب 4.2 مليار ريال. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد 20 ألف طن يوميا من الكلنكر.

وبحسب البيان شارك البنك الأهلي بمبلغ 750 مليون ريال في التمويل بينما أقرضت مجموعة سامبا المالية الشركة 250 مليونا. ويبلغ أجل التسهيلات ثلاث سنوات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 