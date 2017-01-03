لمحة-الأسهم السعودية تغلق مرتفعة مع صعود أسعار النفط العالمية

* سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 18 شهرا بفضل آمال بأن ينجح اتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.