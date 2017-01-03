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لمحة-الأسهم السعودية تغلق مرتفعة مع صعود أسعار النفط العالمية

Tue Jan 3, 2017 12:12pm GMT
 
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1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.05% عند 7250.8 نقطة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

* أسهم سابك تكسب 0.82% وكيان 1.13% وبترورابغ 0.85% وبتروكيم 0.5% وصافولا 1.2% واستقرار المراعي.

* سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 18 شهرا بفضل آمال بأن ينجح اتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.

* أسهم زين تغلق مرتفعة 0.61% وموبايلي 0.21% وتراجع الحكير 0.3% وبنك البلاد 0.25%.

* أسهم سامبا تتراجع 2.7% وينساب 0.92% وسبكيم 1.34% واستقرار أسهم بنك الرياض ومصرف الإنماء والراجحي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 