لمحة-نزول شبه جماعي للأسهم السعودية
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.73% عند 7198.1 نقطة وسط نزول شبه جماعي للأسهم.
* أسهم بنك الرياض تخسر 0.85% والراجحي 0.79% وسابك 0.54% وسبكيم 1.9% وكيان 1.7% وبترورابغ 1.3% والحكير 1.6% وصافولا 3.7%.
* ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
* أسهم زين تنخفض 0.6% وموبايلي 1.24% وارتفاع سامبا والمتقدمة للبتروكيماويات 0.21% واستقرار المراعي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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