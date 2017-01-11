بورصة السعودية تهبط بفعل النفط ودبي تتماسك قرب أعلى مستوى في 15 شهرا

من سيلين أسود

دبي 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - هبطت البورصة السعودية اليوم الأربعاء متراجعة للجلسة الرابعة على التوالي بعدما شهدت أسعار النفط مزيدا من الانخفاض بينما سجلت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى تحركات محدودة وتماسكت دبي قرب أعلى مستوى لها في 15 شهرا.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.6 في المئة إلى 6895 نقطة لتنزل عن مستوى الدعم الفني البالغ 7002 نقطة الذي سجلته في منتصف ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت السوق بما يزيد عن 30 في المئة من مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في أكتوبر تشرين الأول ولذا يقول محللون إن ضغوط جني الأرباح كانت أمر حتميا.

وقفز سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بنحو أربعة في المئة في الساعة الأولى من التعاملات لكنه أغلق مستقرا بعدما سجلت الشركة زيادة 53.4 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 602.85 مليون ريال (161 مليون دولار) بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وهبط 12 سهما من أسهم 13 شركة مدرجة منتجة للبتروكيماويات مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذي الثقل في السوق 0.5 في المئة. وسجلت أسهم جميع البنوك الاثني عشر المدرجة أداء ضعيفا مع انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.2 في المئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة إلى 3722 نقطة. وهبط سهم الاتحاد العقارية 1.7 في المئة وسهم سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج 1.4 في المئة.

لكن بعض الأسهم في قطاع التأمين حققت أداء أفضل إذ صعد سهم الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 6.5 في المئة في تداول مكثف مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ أغسطس آب 2015.