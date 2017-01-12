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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Thu Jan 12, 2017 7:32am GMT
 
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* المؤشر السعودي يرتفع 0.25 بالمئة إلى 6911.12 نقطة.

* المؤشر سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى في ستة أسابيع مع تراجع معنويات المتعاملين في ظل نزول أسعار النفط.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية مازالت متراجعة وتحافظ على إشارات البيع.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يشهد بعض التعافي على المدى القريب لكن الاتجاه العام مازال هابطا.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وساب 1.5 بالمئة وصافولا 1.1 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والكهرباء 0.9 بالمئة.

* أسهم بنك الرياض تنخفض 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة واسمنت الجنوبية 3.1 بالمئة والاتصالات وينساب 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
 