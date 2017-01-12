لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى في ستة أسابيع مع تراجع معنويات المتعاملين في ظل نزول أسعار النفط.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية مازالت متراجعة وتحافظ على إشارات البيع.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يشهد بعض التعافي على المدى القريب لكن الاتجاه العام مازال هابطا.