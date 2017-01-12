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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بعد نزوله 4 جلسات متتالية

Thu Jan 12, 2017 12:51pm GMT
 
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* المؤشر السعودي ينتعش بعد نزوله لأربع جلسات متتالية ويزيد 0.4 بالمئة ليغلق عند 6921.8 نقطة.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم الخميس إن المؤشر قد يشهد تعافيا على المدى القريب لكن المسار العام مازال هابطا.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.2 بالمئة وسابك 0.8 بالمئة وسافكو 2.5 بالمئة وصافولا 1.3 بالمئة والاسمنت السعودية 2.1 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.7 بالمئة وينساب 2.3 بالمئة والاتصالات 1.1 بالمئة وموبايلي 1.7 بالمئة وساب 1.1 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
 