تباين أسواق الأسهم الخليجية وبورصة الكويت تواصل تفوقها

من سيلين أسود

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد مع اقتراب البورصة السعودية من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بينما تراجعت سوق دبي بفعل جني للأرباح وواصلت بورصة الكويت أداءها المتفوق.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة. وجاءت تسعة أسهم من العشرة أسهم الأفضل أداء في السوق من قطاع التأمين حيث قفز سهم وفا للتأمين 9.1 في المئة متصدرا المكاسب.

وتزايد الاهتمام بالقطاع لأسباب من بينها تقارير لوسائل إعلام محلية في أواخر العام الماضي ذكرت أن المملكة تدرس إمكانية إدخال أنشطة الحج والعمرة في نظام للتأمين الصحي الإجباري.

وارتفع سهم المراعي 0.4 في المئة بعدما سجلت أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج زيادة واحدا في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 488.5 مليون ريال (130 مليون دولار) متوافقة تقريبا مع توقعات المحللين. وارتفعت المبيعات بشكل طفيف مع انخفاض تكلفتها.

وسجل بنك الجزيرة وهو أول مصرف يعلن نتائجه المالية الفصلية في المملكة هبوطا بلغ 4.4 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من 2016 إلى 152 مليون ريال مشيرا إلى ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض.

وأغلق سهم بنك الجزيرة مرتفعا 0.4 في المئة بعدما تراجع في معظم الجلسة.

لكن أسهم بعض البنوك الأخرى انخفضت مع هبوط سهم بنك ساب 1.4 في المئة.