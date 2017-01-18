لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا بفعل نتائج فصلية دون التوقعات

0711 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح متراجعا 0.3 بالمئة عند 6857.4 نقطة.

* معنويات المتعاملين سلبية بفعل نتائج مخيبة للآمال لبعض الشركات القيادية.

* الرياض المالية تقول إن اهتمام المتعاملين بالسوق لا يزال ضعيفا.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يبلغ قاعا على المدى القصير.

* أسهم السعودية للكهرباء تهبط 3.2 بالمئة بعد نتائج دون التوقعات إذ تفاقمت خسائر الربع الرابع بفعل زيادة أسعار الوقود.

* أسهم صافولا تنخفض 1.6 بالمئة والأهلي التجاري والاتصالات السعودية 0.7 بالمئة وساب 1.4 بالمئة.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة والطيار والاسمنت السعودية 0.8 بالمئة.