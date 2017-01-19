الأول السعودي ينال الموافقة على وحدة لتداول المشتقات

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك الأول السعودي اليوم الخميس إنه تلقى الموافقة التنظيمية على إقامة وحدة مملوكة له بالكامل لتداول المشتقات المالية واتفاقات إعادة الشراء (الريبو).

وقال الأول إن إنشاء الوحدة التي سيكون مقرها جزر كايمان لن يؤثر على القوائم المالية للبنك.