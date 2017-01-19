Fri 4 Aug 2017 | 5:51 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الراجحي السعودي: مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية 1.5 ريال للسهم عن النصف/2

Thu Jan 19, 2017 4:26pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرف الراجحي ثاني أكبر بنك سعودي من حيث الأصول اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال (0.40 دولار) للسهم عن النصف الثاني من 2016.

والتوزيعات المقترحة التي جرى الإعلان عنها في إفصاح للبورصة أعلى من التي صرفها البنك في الفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت ريالا واحدا للسهم بحسب بيانات تومسون رويترز.

وسجل البنك أمس الأربعاء زيادة نسبتها خمسة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بما يوافق توقعات المحللين ويمثل استمرارا في زيادة الأرباح على مدار خمسة فصول متتالية.

(الدولار = 3.7492 ريال) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
 