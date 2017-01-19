هبوط صافي ربح بنك ساب السعودي 35% في الربع/4
دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) سادس أكبر مصرف في السعودية من حيث الأصول انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي في النتائج التي أعلنت اليوم الخميس بما يقل عن توقعات المحللين.
وبحسب بيان للبورصة قال البنك التابع لاتش.اس.بي.سي هولدنجز إنه حقق ربحا بلغ 607 ملايين ريال (161.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 939 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام.
وتوقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك صافي ربح 1.02 مليار ريال في الربع الأخير.
(الدولار = 3.7492 ريال) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
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