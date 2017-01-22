أسهم البنوك تهبط ببورصة السعودية صباحا

* المؤشر السعودي يتراجع 0.8% إلى 6820.98 نقطة تحت وطأة المبيعات المكثفة على أسهم القطاع المصرفي.

* أسهم سابك تستقر بعد الإعلان عن الاستحواذ على حصة شل العربية في صدف للبتروكيماويات مقابل 820 مليون دولار.