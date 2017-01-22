لمحة-السوق السعودية تعوض خسائرها وتغلق مرتفعة بفضل أسهم البتروكيماويات

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* المؤشر السعودي يحول خسائره الصباحية إلى مكاسب ويغلق مرتفعا 0.34% عند 6898.9 نقطة.

* سهم سابك يغلق مرتفعا 0.54% بعد الإعلان عن الاستحواذ على حصة شل العربية في صدف للبتروكيماويات مقابل 820 مليون دولار.

* أسهم ينساب تكسب 0.45% وسبكيم 1.2% والمتقدمة للبتروكيماويات 3.2% وكيان 0.6% وبترورابغ 5.1% وزين 1.8% وموبايلي 0.74%.

* شيراديب غوش كبير المحللين في سيكو يقول "يبدو أن عدة بنوك سعودية جنبت مخصصات فصلية أعلى، وهي تبدو ضخمة وربما تتعلق بشركة أو شركتين كبيرتين."

* سهم بنك الأول تخسر 3.4% بعد تكبدها خسائر في الربع الرابع من 2016 وسهم سامبا يهبط 3.7% بعد تراجع الأرباح الفصلية بنحو 12%.