لمحة-بورصة السعودية تغلق على ارتفاعات قوية

* أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الاثنين بعد أن طغى تأثير مؤشرات على تعافي أنشطة الحفر في الولايات المتحدة على أنباء عن أن المنتجين من داخل أوبك وخارجها يمضون قدما نحو تحقيق أهداف تقليص الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في ديسمبر كانون الأول.