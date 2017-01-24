البنك الأول السعودي يقرر عدم توزيع أرباح عن عام 2016

القاهرة 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك الأول السعودي أقدم مصارف المملكة اليوم الثلاثاء إن مجلس الإدارة قرر عدم توزيع أرباح عن عام 2016 لدعم "مركز البنك المالي وخططه المستقبلية."

وتكبد البنك الذي كان يطلق عليه في السابق البنك السعودي الهولندي صافي خسارة 249.3 مليون ريال (66.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من صافي ربح قدره 451.3 مليون ريال في الربع ذاته من عام 2015.