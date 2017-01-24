لمحة-أسهم البتروكيماويات تصعد ببورصة السعودية وسط مكاسب لأسعار النفط العالمية

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.12% عند 7091.88 نقطة بدعم من الارتفاعات القوية لأسهم البتروكيماويات.

* ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انتعاش السوق بفضل هبوط الدولار الأمريكي وتخفيضات الإنتاج المعلنة من قبل أوبك ومنتجين آخرين، لكن نمو أنشطة الحفر بالولايات المتحدة سيحد على الأرجح من مكاسب النفط.