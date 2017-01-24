لمحة-أسهم البتروكيماويات تصعد ببورصة السعودية وسط مكاسب لأسعار النفط العالمية
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.12% عند 7091.88 نقطة بدعم من الارتفاعات القوية لأسهم البتروكيماويات.
* أسهم سابك تكسب 0.53% وسبكيم 5.4% وينساب 4.4% وبترورابغ 2.5% والمتقدمة للبتروكيماويات 1.74% وكيان 0.6% وبتروكيم 0.7%.
* ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انتعاش السوق بفضل هبوط الدولار الأمريكي وتخفيضات الإنتاج المعلنة من قبل أوبك ومنتجين آخرين، لكن نمو أنشطة الحفر بالولايات المتحدة سيحد على الأرجح من مكاسب النفط.
* أسهم بنك الرياض تصعد 2.3% وسامبا 0.9% والراجحي 0.78% وصافولا 3.25% والمراعي 1.5% وزين 3.6% وموبايلي 6%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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