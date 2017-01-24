الأسهم السعودية تواصل الانتعاش وبورصة مصر تتراجع

من أندرو تورشيا

دبي 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - واصلت سوق الأسهم السعودية انتعاشها اليوم الثلاثاء وسط صعود بورصات الخليج بوجه عام بينما دفع انخفاض أسهم شركة إعمار مصر البورصة المصرية للتراجع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 بالمئة بعد ارتفاعه 1.7 بالمئة أمس الاثنين.

ومع انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للربع الأخير من العام الماضي سجلت العديد من الشركات السعودية ثباتا أو انخفاضا في الأرباح بسبب خطوات التقشف التي اتخذتها الحكومة وتباطؤ الاقتصاد. وخالفت أكثر من ست شركات كبرى بما في ذلك صافولا للأغذية وعدة بنوك توقعات المحللين بفوارق كبير.

لكن أسهم معظم الشركات التي خالفت التوقعات تعافت بقوة مما يشير إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى تحسن الاقتصاد غير النفطي هذا العام في الوقت الذي تتباطأ فيه وتيرة تطبيق الحكومة لتدابير التقشف.

وقفز سهم شركة المواساة للخدمات الطبية 3.5 بالمئة بعدما قالت الشركة أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.5 ريال للسهم لعام 2016 مقارنة مع ريالين في العام السابق. وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي زيادة أرباحها 34.2 بالمئة في الربع الأخير من 2016 بما يفوق التوقعات.

وارتفع سهم صافولا 3.3 بالمئة. وانخفض السهم اثنين بالمئة يوم الأحد بعدما تكبدت الشركة خسائر صافية تفوق التوقعات لكن السهم صعد 5.4 بالمئة يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.9 بالمئة في حين ظلت أحجام التداولات مرتفعة للغاية رغم انخفاضها بوتيرة طفيفة من المستويات التي سجلتها يوم الاثنين. والمؤشر مرتفع 17 بالمئة منذ نهاية العام الماضي مما جذب صناديق الاستثمار والمضاربين الأفراد للدخول في السوق للاستفادة من الزخم.