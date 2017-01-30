لمحة -تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0717 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.04 بالمئة إلى 7180.45 نقطة.
* الرياض المالية تقول الاهتمام بالسوق محدود في ظل ضعف أحجام التداول.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تظهر بعض الضعف في مناطق المبالغة في الشراء والمؤشر يتجه صوب مستوى مقاومة رئيسي بين 7200-7300 نقطة ما قد يحد من مكاسبه.
* أسهم الراجحي ترتفع 1.2 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة والعربي الوطني 0.7 بالمئة واسمنت الجنوبية 1.4 بالمئة وتصنيع 0.6 بالمئة.
* أسهم الأهلي التجاري تفتح منخفضة 0.9 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة وكيان 1.2 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة والعثيم 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.