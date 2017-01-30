لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.7% عند 7132.4 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يواجه مقاومة قوية عند 7200 - 7300 نقطة ما قد يحد من صعوده.
* الاهتمام بالسوق ضعيف في ظل غياب الأخبار المحفزة للصعود.
* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 1.6 بالمئة وسابك 0.8 بالمئة وجبل عمر 1.1 بالمئة وصافولا 2.3 بالمئة والسعودية للكهرباء اثنين بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.4 بالمئة ومعادن 1.2 بالمئة والبحري وسبكيم 0.5 بالمئة ومكة للتعمير 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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