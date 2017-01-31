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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Tue Jan 31, 2017 7:31am GMT
 
[-] نص [+]

0719 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.3 بالمئة عند 7113.5 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المتعاملين يتجهون لجني الأرباح في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية تقول إن هناك إشارات على أن المؤشر فقد زخم الاتجاه الصاعد.

* أسهم الراجحي تتراجع 0.4 بالمئة وسابك 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 1.15 بالمئة ومعادن والكهرباء 0.7 بالمئة.

* أسهم جبل عمر ترتفع 0.7 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة وزين السعودية 1.7 بالمئة وموبايلي 0.2 بالمئة.

* أسهم عذيب تقفز 8.5 بالمئة بعد اتفاق لبيع بعض أبراج الاتصالات التابعة لها لشركة الاتصالات السعودية مقابل 230 مليون ريال. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 