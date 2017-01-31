لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* الرياض المالية تقول إن المتعاملين يتجهون لجني الأرباح في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية تقول إن هناك إشارات على أن المؤشر فقد زخم الاتجاه الصاعد.

* أسهم عذيب تقفز 8.5 بالمئة بعد اتفاق لبيع بعض أبراج الاتصالات التابعة لها لشركة الاتصالات السعودية مقابل 230 مليون ريال. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)