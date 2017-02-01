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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Wed Feb 1, 2017 8:04am GMT
 
[-] نص [+]

0726 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.18 بالمئة إلى 7114.7 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات‭‭ ‬‬الفنية تقترب من إعطاء إشارات البيع ومعنويات المتعاملين في السوق متراجعة.

* أسهم سابك ترتفع 0.8 بالمئة وسامبا 0.7 بالمئة وتصنيع 1.2 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة والكهرباء 0.4 بالمئة.

* سهم موبايلي يرتفع 0.9 بالمئة بعدما قفز 2.5 بالمئة في مستهل التعاملات بعد توقيع اتفاق إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.9 مليار ريال (2.11 مليار دولار) مع مجموعة من البنوك السعودية لإعادة تمويل جزء كبير من ديونها. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 