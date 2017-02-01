لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي بنهاية التعاملات
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.01 بالمئة عند 7101 نقطة.
* اهتمام المتعاملين ضعيف في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع.
* أسهم الإنماء تغلق منخفضة 2.3 بالمئة وساب 1.8 بالمئة وبنك البلاد 2.04 بالمئة والعربي الوطني 1.2 بالمئة ودار الأركان 1.6 بالمئة.
* أسهم سابك تغلق مرتفعة 0.8 بالمئة وتصنيع 3.13 بالمئة ومعادن 1.2 بالمئة والكهرباء 1.13 بالمئة وسبكيم 2.1 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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