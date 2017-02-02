لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0736 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.05 بالمئة إلى 7097.8 نقطة.
* الرياض المالية تقول المتعاملون ينتهجون الحذر ويمتنعون عن تكوين مراكز كبيرة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تواصل التراجع وتعطي إشارات للبيع والخطوة القادمة للمؤشر غير مؤكدة.
* أسهم سامبا ترتفع 0.7 بالمئة وتصنيع 0.9 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وينساب 0.4 بالمئة وبنك البلاد 0.8 بالمئة.
* أسهم معادن تنخفض 1.4 بالمئة والاتصالات السعودية 0.7 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وساب 1.12 بالمئة والعربي الوطني 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.