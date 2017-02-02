لمحة-المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.03 بالمئة عند 7089.6 نقطة.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المتعاملين يمتنعون عن بناء مراكز كبيرة وينتهجون الحذر في ظل ضعف الاهتمام بالسوق.
* الرياض المالية قالت إن الاتجاه المقبل للمؤشر لا يبدو واضحا وإن المؤشرات الفنية تواصل التراجع وإعطاء إشارات للبيع.
* أسهم معادن تنخفض 3.7 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.6 بالمئة والإنماء 1.02 بالمئة والاتصالات السعودية 0.7 بالمئة وساب 1.12 بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.4 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وينساب 0.8 بالمئة وبنك الرياض 0.4 بالمئة.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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