لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا للجلسة الخامسة

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.7 عند 7046.4 نقطة.

* المؤشر يهبط للجلسة الخامسة على التوالي وسط غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشر دخل مرحلة الاتجاه العرضي وإن المؤشرات الفنية تواصل التراجع.